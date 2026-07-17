Пассажиры «Финистов» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган в июле могут путешествовать со скидкой

Фото: пресс-служба СвЖД

В скорых дневных поездах «Финист», курсирующих на Свердловской железной дороге, до конца июля 2026 года будут действовать специальные тарифы на проезд. Пассажиры могут оформить билет и совершить поездку по выгодным ценам на поездах:

№803/802 Екатеринбург – Пермь (период действия акции с 19 по 31 июля),

№809/810 Екатеринбург – Тюмень (с 19 по 31 июля),

№850 Екатеринбург – Курган (с 20 по 23 июля и с 27 по 30 июля),

№849 Курган – Екатеринбург (с 21 по 24 июля и с 28 по 31 июля).

Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Билеты по специальным тарифам можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и в кассах дальнего следования. Специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими спецпредложениями.

Скорые пассажирские поезда «Финист» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган курсируют ежедневно. Поезд №803/802 отправляется из уральской столицы в 17:06 (здесь и далее время местное), из Перми – в 06:31. Поезд №809/810 отправляется из Екатеринбурга в 06:45, из Тюмени – в 17:10. Поезд №850/849 отправляется из Екатеринбурга в 18:33, из Кургана – в 06:27.