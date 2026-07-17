Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды

Несколько районов Екатеринбурга остались на десять дней без горячей воды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге часть Октябрьского и Кировского районов остались без горячей воды на десять дней. Аналогичная ситуация сложилась в Березовском. Это связано с плановым ремонтом на Ново-Свердловской теплоэлектростанции. Его будут проводить с 17 по 27 июля. Об этом информирует пресс-служба «Т Плюс».

- Останов ТЭЦ и временное прекращение подачи горячего водоснабжения согласованы с администрациями городов, - сказано в сообщении.

Специалистам предстоит проводить диагностику, а также ремонт оборудования. Пройдет экспертиза сооружений и зданий. Работы необходимы, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой.