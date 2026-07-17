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НовостиНедвижимость17 июля 2026 12:16

Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды

Екатеринбуржцы останутся без горячей воды
Маргарита РАЗУМОВА
Несколько районов Екатеринбурга остались на десять дней без горячей воды

Несколько районов Екатеринбурга остались на десять дней без горячей воды

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге часть Октябрьского и Кировского районов остались без горячей воды на десять дней. Аналогичная ситуация сложилась в Березовском. Это связано с плановым ремонтом на Ново-Свердловской теплоэлектростанции. Его будут проводить с 17 по 27 июля. Об этом информирует пресс-служба «Т Плюс».

- Останов ТЭЦ и временное прекращение подачи горячего водоснабжения согласованы с администрациями городов, - сказано в сообщении.

Специалистам предстоит проводить диагностику, а также ремонт оборудования. Пройдет экспертиза сооружений и зданий. Работы необходимы, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой.