В Ревде на месте памятника Ленину появился фонтан

В Ревде открыли музыкальный фонтан. Фото: канал Артема Жоги

Площадь Победы в Ревде была открыта после комплексной реконструкции. 17 июня площадку посетили власти. Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога сообщает об этом в своем канале.

- Теперь ее украшает современный светомузыкальный фонтан. На обновленном пространстве установили новые скамейки, высадили деревья. Уверен, что место будет притягивать жителей Ревды всех возрастов, - рассказал Артем Жога.

Кроме того, здесь чествовали металлургов в канун профессионального праздника. Так, 22 сотрудникам Среднеуральского медеплавильного завода вручили ключи от новых квартир. Жилье они приобрели по льготной программе. Артем Жога поблагодарил их за профессионализм и преданность профессии.