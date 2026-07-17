В Екатеринбурге закрывается книжный магазин

Книжный магазин прекратит работу в августе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прекратит свою работу книжный магазин, расположенный на проспекте Ленина, 50. Причиной послужили сложная экономическая ситуация, а также повышение цен. Об этом в канале рассказала основательница магазина Анна Санина.

- Книжный буквально закрывается с августа. Долгих объяснений не будет: мы просто не справляемся. Сложная ситуация в экономике, новые законы, трудности с логистикой. Все это вы и так без нас знаете и видите каждый день, - сообщает основательница Анна Санина.

Как уточняется, до конца июля точка продолжает работать в обычном режиме.

Создательница проекта рассказала, что постарается сохранить существующий книжный клуб. Уральцы смогут организовывать встречи на других площадках.