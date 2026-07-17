Свердловский губернатор поручил назначить выплаты пострадавшим от паводка

Денис Паслер поручил назначить выплаты свердловчанам, чье жилье пострадало от паводка. Фото: социальные сети Дениса Паслера

Губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам заседания комиссии по ЧС поручил назначить выплаты жителям, чье жилье пострадало от паводка. Об этом глава региона рассказал в своих социальных сетях.

- Поручил министру строительства и развития инфраструктуры организовать работу по подготовке документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт, - написал Денис Паслер.

Министру природных ресурсов и экологии поручили включить в план расчистки около 7 километров русла реки Ница, что в Ирбите. Отмечается, что последний раз подобные работы проводились 32 года назад.

Во всех муниципалитетах, откуда ушла вода, уже начинаются восстановительные работы. Специалисты занимаются ремонтом дорог, сбором и вывозом мусора, оказанием помощи жителям.

С начала следующей недели специалисты Роспотребнадзора, по поручению губернатора, начнут дезинфекцию территорий.

Министру здравоохранения региона было поручено заняться вопросом вакцинации населения пострадавших муниципалитетов. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение инфекций.