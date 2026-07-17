На Урале суд наказал адвоката, пропустившего срок обжалования приговора клиентки

Адвокат не стала подавать апелляцию на приговор клиентке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске суд взыскал компенсацию с адвоката за пропуск срока обжалования приговора. Летом 2024 года женщина была назначена в качестве защитника подсудимой. После вынесения последней приговора адвокат не стала подавать апелляцию.

- В результате осужденная пропустила установленный законом срок на апелляционное обжалование, а ее самостоятельная попытка восстановить этот срок через год с лишним после вступления приговора в силу была отклонена вышестоящими инстанциями, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тогда женщина обратилась в суд с иском. Она требовала признать бездействие адвоката незаконным и взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Такую сумму осужденная обосновала ухудшением состояния здоровья и почтовыми расходами, которые она понесла из-за того, что была вынуждена самостоятельно вести процесс.

Защитник на заседание не пришла, однако направила письменный отзыв. В тексте говорилось о том, что она имела с подсудимой устную договоренность, согласно которой, осужденная должна была сама подготовить апелляционную жалобу. Также адвокат отметила отсутствие доказательств со стороны женщины.

- Суд пришел к выводу, что защитник обязан своевременно подавать апелляционные жалобы. Отказ от обжалования должен быть зафиксирован исключительно письменно, чего сделано не было, - отметили в облсуде.

Кроме того, суд опроверг факт устной договоренности. Оказывается, ранее Адвокатская палата Свердловской области уже выносила защитнику официальное предупреждение.

Так, суд встал на сторону осужденной и частично удовлетворил ее требования. Компенсацию в 150 тысяч посчитали слишком завышенной, поскольку подсудимая начала что-либо делать лишь спустя год. Кроме того, у нее не было доказательств тяжести перенесенных нравственных страданий.

В результате с адвоката взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.