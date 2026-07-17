Первый выпуск по программе обучения школьников профессии «помощник машиниста тепловоза» состоялся в Екатеринбурге и Тюмени

Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД предоставила возможность старшеклассникам, достигшим 16-летнего возраста и планирующим получить востребованную железнодорожную профессию, пройти обучение по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза. Курс для ребят, желающих в будущем водить поезда, был разработан в ОАО «РЖД» и стартовал в 2024 году. Этим летом обучение завершили первые две группы: 11 человек в Екатеринбурге и 7 в Тюмени.

Адаптированные специальные образовательные программы позволяют ребятам получать профессиональные знания и навыки без отрыва от учебы в школе. Курс для будущих локомотивщиков рассчитан на два года и состоит из теоретических и практических модулей.

За время обучения ребята знакомятся с устройством локомотива, тренируются на интерактивных тренажерах, изучают правила технической эксплуатации железных дорог, получают необходимые знания в области охраны труда и обслуживания тягового подвижного состава.

Занятия проходят на площадках Свердловской и Тюменской детских железных дорог. Также программой предусмотрено прохождение практики на базе локомотивных депо и на полигонах учебных центров профессиональных квалификаций СвЖД.

При достижении 18 лет, после успешной сдачи квалификационного экзамена, обучающимся выдают свидетельство о получении профессии установленного образца, с присвоением квалификации помощника машиниста тепловоза. Они смогут работать на сети российских железных дорог по специальности.