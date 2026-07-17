Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными странами для отдыха у свердловчан

Таможенное управление зафиксировало значительный рост числа пассажиров международных рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за первое полугодие 2026 года наиболее популярными для отдыха у туристов оказались Турция, Египет, ОАЭ, а также Азербайджан и Узбекистан. Такой статистикой поделились в пресс-службе Уральского таможенного управления.

- Впрочем, эта статистика имеет так называемую сезонность: в следующем полугодии в число лидеров традиционно выйдут курорты Юго-Восточной Азии, - пояснили в управлении.

В целом, отмечается значительный рост числа пассажиров международных рейсов. За текущий период таможенный контроль в аэропорту Кольцово прошли более миллиона человек. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года этот показатель составлял свыше 960 тысяч пассажиров.

- При этом число прилетевших в Екатеринбург примерно равно числу улетевших, - отметили в таможенном управлении.

Так, прилетевшие в город привезли с собой багаж на 4,9 тысячи тонн, а вывезли – на 4,1 тысячи тонн.