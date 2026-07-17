T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций.

- Мы всегда уделяли особое внимание вопросам кибербезопасности наших клиентов и противодействию мошенникам. Эта работа охватывала все услуги - звонки, SMS и, конечно, интернет и привела к созданию множества сервисов, которые в итоге были объединены в единую платформу – SafeWall. Безусловно, ключевые инструменты для безопасности доступны клиентам абсолютно бесплатно – это наша принципиальная позиция,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от «Солара».

- Лидерство в исследовании ComNews – результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности,- подчеркивает заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева. - Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной.

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