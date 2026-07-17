Вирус папилломы человека с начала года выявили у 3,3 тысячи свердловчан

Риск заражения ВПЧ-инфекцией крайне высокий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала года около 27 тысяч женщин в возрасте от 21 до 49 лет обследовались на ДНК вирусов папилломы человека. В результате инфекция была выявлена у 3,3 тысячи уральцев. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

- Почти у 13% обследованных были выявлены патологические изменения. Это важный показатель, ведь ВПЧ-инфекция протекает малосимптомно, жалобы появляются лишь спустя длительное время, когда возникают воспаления, снижается фертильность, развивается бесплодие, - пояснила главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

По словам врачей, шанс заразиться ВПЧ-инфекцией достигает 80% даже при однократной физической близости с носителем. Отмечается, что в течение двух лет после начала половой жизни инфицируются около 60% людей.

Как отметила Марина Уфимцева, некоторые типы ВПЧ-инфекции могут привести даже к развитию рака.