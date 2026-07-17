В зоне подтопления в Ирбите продолжает работу волонтерский центр Алексея Вихарева

Туда, куда не получается добраться на автомобиле, активисты отправляются на моторных лодках Фото: социальные сети Волонтерского центра Алексея Вихарева

В Ирбите и Ирбитском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. После сильных дождей реки вышли из берегов, вода затопила улицы, приусадебные участки и несколько населённых пунктов. Ситуацию лично контролирует губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На помощь жителям пришли активисты Ирбитского отделения Волонтерского центра Алексея Вихарева. К ним присоединились волонтеры из Екатеринбурга, которые привезли моторные лодки, гидрокостюмы, генератор, повербанки, питьевую воду, продукты и другое необходимое оборудование. Одному из детских садов передали электрогенератор.

Добровольцы работают вместе с администрацией Ирбита, сотрудниками МЧС, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и активистами РМК. Они доставляют питьевую воду, помогают организовать пункты временного размещения, эвакуируют жителей и вывозят домашних животных из подтопленных районов. Туда, куда уже невозможно добраться на автомобиле, активисты отправляются на моторных лодках.

Самая сложная ситуация остается в низинных районах города, а также в поселке Зайково, деревне Фомина и других населённых пунктах округа. Здесь продолжают следить за уровнем воды, разворачивают пункты временного размещения, часть жителей уже эвакуировали.

Отдельная задача — спасение животных. Во многих дворах остаются коровы, козы, овцы, лошади, собаки и кошки. Иногда, чтобы добраться до них, спасателям приходится преодолевать затопленные участки вплавь и нырять под воду.

— Все вместе спасаем Ирбит от природной напасти. Волонтеры помогают не только людям, но и животным, оказавшимся в водном плену. Мы приехали подготовленными: привезли моторные лодки, гидрокостюмы, питьевую воду и продуктовые наборы. Будем работать столько, сколько потребуется. Сейчас жителям Ирбита особенно важна поддержка, и мы сделаем все, чтобы помочь городу справиться с последствиями стихии, — отметил Алексей Вихарев.

Напомним, уже второй месяц Волонтерский центр помогает пострадавшим свердловским городам. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь оказывается и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.