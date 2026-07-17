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НовостиНа здоровье17 июля 2026 7:22

Врач рассказал об опасности кондиционера для дыхательной системы

Неправильное обращение с кондиционером может привести к летальному исходу
Лев ИСТОМИН
Неправильное обращение с кондиционером может привести к летальному исходу

Неправильное обращение с кондиционером может привести к летальному исходу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Врач Денис Прокофьев в беседе с изданием «Абзац» рассказал, что использование кондиционера может привести к серьезным заболеваниям дыхательных путей и даже летальному исходу. Всему виной - споры плесени, которые после включения устройства стремительно распространяются в помещении.

После заражения легких в организме стремительно развивается пневмония, астма, либо бронхит. Наибольшую опасность представляют пневмонии, вызванные патогенной флорой, устойчивой к антибиотикам. Это порой приводит к гибели человека.

Выход из ситуации - своевременный и правильный уход за кондиционером, его очистка, а также проветривание помещения.