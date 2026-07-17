Таможенный контроль в Кольцово за полгода прошли свыше миллиона человек

За первое полугодие таможенный контроль прошли больше миллиона пассажиров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Таможенники аэропорта Кольцово подвели итоги первого полугодия 2026 года. Так, был зафиксирован рост числа пассажиров международных рейсов. Если за первое полугодие 2025 года таможенный контроль прошли 960 тысяч человек, то в текущем году – более миллиона.

- При этом число прилетевших в Екатеринбург примерно равно числу улетевших. Прилетевшие уральцы привезли с собой багаж на 4,9 тысяч тонн, а вывезли чемоданы общим весом 4,1 тысячи тонн, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Чаще всего улетали в Египет, Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Узбекистан. Отмечается, что в следующем полугодии популярность традиционно обретут курорты Юго-Восточной Азии.

Также было возбуждено 766 административных дел и три – уголовных. Наиболее распространенным нарушением стало превышение нормы перемещения наличных. Так, в общей сложности туристы пытались провезти почти 35 миллионов рублей.

Еще более 130 случаев были связаны с перемещением товаров для коммерческих целей. Кроме того, таможенники обнаружили у одного пассажира незаконно провезенное холодное оружие – кастет.