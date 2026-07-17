В Нижнем Тагиле спасли котят, выброшенных в мусорный бак

Фото: пресс-служба регионального оператора Рифей

В Нижнем Тагиле водители мусоровоза во время погрузки мусора из контейнеров нашли коробку, в которой находились четыре котенка. Мужчины забрали коробку, накормили и согрели животных, после чего их временно приютил один из сотрудников регионального оператора «Рифей». Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Позже коллектив регоператора обратился в экодом «Народный», там теперь ищут для малышей новых хозяев. Один из котят - рыжий, двое - черно-белые, еще один - нежный персиковый.

Телефон для связи: 8 982 731-14-28.