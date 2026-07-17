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НовостиОбщество17 июля 2026 6:45

В Екатеринбург привезли 20 тонн яблок из Адыгеи

Свердловский Россельхознадзор проверил партию яблок из Адыгеи
Никита ПРИХОДЬКО
Партию яблок разрешили к продаже на территории Свердловской области

Партию яблок разрешили к продаже на территории Свердловской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 16 июля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз на местную плодоовощную базу 20 тонн яблок нового урожая. Продукция поступила на Средний Урал из Республики Адыгея.

- От каждой партии продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в яблоках карантинные объекты не обнаружены, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку в ввезенной продукции не было обнаружено каких-либо вредителей, ее разрешили к реализации на территории Свердловской области.

Напомним, что недавно в регион не пустили партию зараженных абрикосов. В продукции из Азербайджана нашли вредителя – бурую монилиозную гниль.