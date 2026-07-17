В Свердловской области за сутки подтопило 154 дома и 457 участков

В зоне подтопления находятся больше 2,5 тысячи территорий Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшие сутки 16 июля паводок подтопил еще сотни территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- За минувшие сутки от воды освободились 158 жилых домов и 130 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. Из-за выпадения новых осадков, подтоплено еще 154 дома и 457 земельных участков, преимущественно на территории Ирбитского и Гаринского муниципальных округов, - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день в зоне паводка находятся 2 119 приусадебных участков, 439 частных домов, девять низководных мостов и два участка автодорог. Специалисты продолжают вести мониторинг водоемов и помогать жителям, доставляя им продукты, питьевую воду и медикаменты.

Также развернуты семь пунктов временного размещения. Большая часть из них – четыре – находятся в Ирбитском районе, еще два – в самом Ирбите. Также один ПВР развернут в Камышловском ГО. В общей сложности в пунктах сейчас проживают 93 человека, в том числе 32 ребенка.

Устранением последствий паводка занимаются 450 человек и 137 единиц техники.