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НовостиОбщество17 июля 2026 6:19

На Урале птицефабрику оштрафовали за испорченную почву

Предприятие заплатит 4,4 миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Предприятие выплатит компенсацию за испорченную почву

Предприятие выплатит компенсацию за испорченную почву

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Артемовском птицефабрику оштрафовали на 4,4 миллиона рублей за испорченную куриным пометом почву. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Проверку в отношении предприятия инициировала прокуратура. Оказалось, что птицефабрика, не имея документов, использовало куриный помет на полях в качестве удобрения.

Удобрения не прошли регистрацию, на них не было необходимых эпидемиологических заключений. Почва после их использования оказалась загрязнена.

Суд при рассмотрения иска прокуратуры учел, что птицефабрика уже частично восстановила почву, но все равно обязала выплатить компенсацию.