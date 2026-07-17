Глава Забайкалья предложил помощь в борьбе с паводком в Свердловской области

Свердловскую область подтопило из-за ливней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководство Забайкальского края предложило свою помощь Свердловской области в борьбе с сильным паводком, случившимся в регионе из-за затяжных ливней. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к уральским коллегам с официальным сообщением. В ответ руководство Свердловской области поблагодарило за предложенную помощь.

Отметим, что в регионе из-за паводка несколько рек вышли из берегов, в 8 муниципальных образованиях введен режим ЧС. Вода подтопила сотни жилых домов и прочих строений.

Александр Осипов напомнил, что в 2025 году уральцы активно помогали жителям его региона в борьбе с масштабными лесными пожарами.