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НовостиОбщество17 июля 2026 5:57

В Нижнем Тагиле определили пятерых горожан, которых наградят ко Дню города

Пятерых тагильчан наградят знаком отличия
Никита ПРИХОДЬКО
Награждение тагильчан пройдет в ходе торжественного собрания

Награждение тагильчан пройдет в ходе торжественного собрания

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 16 июля прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дня города, в ходе которого выбрали пятерых горожан, номинированных на награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Всего было выдвинуто 19 кандидатур.

- Организационному комитету пришлось сегодня серьезно поработать, чтобы выбрать пятерых самых достойных. Это известные в городе люди, которые сделали для Нижнего Тагила очень много, - рассказал мэр Владислав Пинаев.

Среди номинированных оказались директор детского сада Надежда Шадрина и глава спортшколы олимпийского резерва Яков Миленький. Также знаком отличия отметят руководителя ритуального агентства Николая Кытманова и главного инженера Уралвагонзавода Павла Слободяника.

- За особые заслуги в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения посмертно отмечен Геннадий Ведерников, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Мужчина был настоятелем храма князя Александра Невского. С 1999 года стал благочинным Горнозаводского округа, а также возглавлял Центральный церковно-административный округ с момента образования Нижнетагильской епархии.

Награждение пройдет в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню города.