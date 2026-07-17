Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения в детских лагерях

Проверки в лагерях будут продолжаться Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять детские лагеря. С начала летней оздоровительной кампании они посетили уже 550 учреждений. В некоторых из них были выявлены нарушения.

- Проводятся поверки, профилактические визиты с отбором проб для лабораторных исследований воды из разводящей сети, готовой продукции, сырья, смывов с объектов внешней среды. В ходе проведения мероприятий специалисты особое внимание уделяют организации питания детей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, наиболее частыми нарушениями оказались несвоевременные покос травы и замена перегоревших лампочек. Также были выявлены дефекты внутренней отделки. Кроме того, нарушался график уборки спальных помещений, а на инвентаре отсутствовала маркировка.

Сотрудники Роспотребнадзора выдали предписания об устранении выявленных недостатков. Отмечается, что проверки будут продолжаться.