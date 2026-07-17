Число подтопленных территорий на Среднем Урале выросло до 2,5 тысячи

В зоне паводка находятся свыше 2,5 тысячи территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжается работа по ликвидации последствий паводка, вызванного проливными дождями. По данным МЧС на 17 июля, в зоне подтопления находятся 2 119 приусадебных участков, 439 частных домов, а также девять низководных мостов и два участка автодорог.

- За минувшие сутки от воды освободились 158 жилых домов и 130 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. Из-за выпадения новых осадков, подтоплено еще 154 дома и 457 земельных участков, преимущественно на территории Ирбитского и Гаринского муниципальных округов, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В общей сложности от паводка страдают 65 населенных пунктов в 20 муниципалитетах региона.

Специалисты продолжают помогать жителям. Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

На текущий момент развернуты семь пунктов временного размещения: четыре – в Ирбитском районе, два – в Ирбите, один – в Камышловском ГО. В них сейчас находятся 93 человека, в том числе 32 ребенка.

Специалисты продолжают вести мониторинг водоемов и помогать жителям: организуются лодочные переправы, доставляются продуктовые наборы, питьевая вода и медикаменты. Устранением последствий паводка занимаются 450 человек и 137 единиц техники.