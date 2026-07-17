В Невьянске оценили паводковую обстановку

Замминистра природных ресурсов и экологии Сафронов вместе с депутатом Сваловым оценили обстановку в Невьянске. Фото: соцсети Алексея Свалова

В Свердловской области депутат Заксобрания Алексей Свалов и замминистра природных ресурсов и экологии региона Антон Сафронов посетили Невьянск и вместе с главой муниципалитета оценили паводковую обстановку. В первую очередь они осмотрели плотину Невьянского пруда.

- Хорошим решением может стать дополнительная система переброса воды из Невьянского пруда в сливные галереи. Затем поехали на вторую плотину – на Аятском озере. Там смонтирован обводной канал. Убедились, переливы из озера в реку Аять работают, - написал Алексей Свалов своих соцсетях.

Отмечается, что на Аятском озере значительно замедлился рост уровня воды. За последние сутки он поднялся лишь на два сантиметра. В Невьянском водохранилище ситуация еще более стабильная: уровень воды остается неизменным уже четвертые сутки подряд.