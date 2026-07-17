Облсуд оправдал екатеринбуржца, с молотком защищавшего семью от пьяного соседа

Свердловский облсуд оставил оправдательный приговор в силе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд оправдал мужчину, который избил соседа молотком. Как сообщает следствие, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа 2024 года в доме на улице Академика Парина. Из-за шума между женой подсудимого и пьяным соседом возник конфликт.

- Женщина, понимая, что спорить бесполезно, направилась домой. Сосед последовал за ней, подошел к двери их квартиры, стучал и угрожал. Когда дверь случайно открылась (сын хотел закрыть дверь еще на один замок, но с испугу, наоборот, открыл дверь), сосед ворвался в квартиру и начал избивать несовершеннолетнего, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Чтобы защитить сына, мужчина схватил молоток и несколько раз ударил им соседа по голове и спине. В результате последний получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по пункту «з» 2 части 111 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчина свою вину отрицал, заявив, что был вынужден напасть на соседа, чтобы защитить семью. В сентябре 2025 года екатеринбуржца оправдали.

- Суд исследовал представленные доказательства и установил, что подсудимый действительно находился в состоянии необходимой обороны, - отметили в облсуде.

Однако такое решение обжаловали прокурор и адвокат потерпевшего. Однако Свердловский облсуд рассмотрел дело и оставил оправдательный приговор в силе.