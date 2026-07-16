В Пышме после паводка разрешили пить только кипяченую воду

Жителям подтопленных территорий советуют пить кипяченую воду Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в окрестностях Пышмы сохраняется сложная паводковая ситуация. В деревнях Кочевка и Духовая наблюдаются трудности с проездом. В Савиной увеличился уровень воды. Жителям подтопленных территорий не стоит пить сырую воду. Об этом в своем канале рассказал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

- Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. По предварительной оценке, воду из под крана можно использовать. Однако только после кипячения. 16 июля приступила к работе комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком. Для оперативного решения вопросов принято решение сформировать несколько рабочих групп. Они будут трудиться без выходных, - сообщает Станислав Фоминых.

Уточняется, что окончательные результаты оценки качества воды на территории сообщат позже.

Власти пояснили, что восстановительные работы начинаются с села Печеркино. Так как из пострадавших домов уже отступила вода.