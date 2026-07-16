В Екатеринбурге тысячи паломников стягиваются к Храму-на-Крови

Толпа паломников собирается в центре уральской столицы Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля пройдет Царский крестный ход. В центр уральской столицы стягиваются толпы паломников.

Верующим предстоит преодолеть 21 километр от Храма-на-Крови до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Их будут сопровождать полицейские, а также медики.

Крестный ход проходит в ночь на 17 июля Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом, верующие выстроят маршрут, по которому в ночь на 17 июля 1918 года из дома Ипаьева вывозили тела Николая II Романова, его родных и приближенных.

На время крестного хода в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции вводят запреты. С 22:00 15 июля до 6:00 17 июля нельзя припарковаться на улице Царской – от Первомайской до Дзержинского.

С 6:00 16 июля до 6:00 17 июля на этом участке остановят движение транспорта.

Паломникам предстоит пройти 21 километр Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также до 6:00 17 июля запретят передвижение в границах улиц Челюскинцев, Николая Никонова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта и Бориса Ельцина. В том числе ограничения касаются средств индивидуальной мобильности.