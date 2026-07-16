Александру Бастрыкину доложат о некачественной воде в Красноуральске

Александру Бастрыкину доложат о проблемах с качеством воды в Красноуральске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о ситуации с загрязнением воды в Красноуральске. Следователи Красноуральска завели уголовное дело из-за жалоб жителей на воду, непригодную для питья и бытовых нужд. Об этом информирует центральный аппарат ведомства.

- Местные жители испытывают значительные бытовые трудности. К тому же, им было отказано в перерасчете коммунальных платежей. Подвоз питьевой воды не организован, - рассказали в СКР.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования.