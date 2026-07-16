На перевале Дятлова завершена 50-дневная эстафета по Большой уральской тропе

Участники эстафеты преодолели 2300 километров. Фото: пресс - служба Большой уральской тропы

Перевал Дятлова стал финальной точкой 50-дневной эстафеты по Большой уральской тропе (БУТ). Участники преодолели 2300 километров. Из них 880 были на территории Среднего Урала. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Финальный этап преодолел призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов. Также первый россиянин, пробежавший марафон через Южную Сахару, Владимир Волошин. Вместе с ними к финишу пришел руководитель трейла Большой уральской тропы Александр Фефилов.

- Маршрут был разделен на 11 этапов средней протяженностью 200-250 километров - от границы с Казахстаном до Северного Урала. В проекте приняли участие 25 бегунов России. Это опытные и профессиональные атлеты, прошедшие предварительный отбор, - рассказали в ведомстве.

Участники собирали данные о рельефе местности, фиксировали сложные участки. Отмечали броды, состояние троп, наличие инфраструктуры. На основе этих наблюдений будет создан маршрут с описанием. Так, путешественникам будет легче спланировать походы и оценить их сложность.