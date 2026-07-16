В Свердловской области в шесть раз выросла доля предоплаченных писем

Свердловчане активно отправляют предоплаченные и предзаполненные письма Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области жители стали в шесть раз чаще отправлять предоплаченные письма. В 2025 году их доля составляла лишь 3%, а по итогам мая 2026 года – выросла до 19,9%. Как рассказали в пресс-службе регионального УФПС, теперь каждое пятое письмо является предоплаченным.

- Стремительный скачок показателей связан с развитием сервисов предоплаты через мобильное приложение и сайт. Технология позволяет клиенту оплатить пересылку онлайн, а в отделении просто отдать отправление в выделенное окно или передать оператору без лишних расчетов, - рассказали в Управлении.

Так, в 2025 году свердловчане отравили почти 325 тысяч посылок, из которых 81,4 тысячи были предоплачены.

Популярностью среди жителей пользуются и предзаполненные отправления. Сервис позволяет заранее подготовить документы, а оплатить – в почтовом отделении. Среди более 1,89 миллиона писем, отправленных в 2025 году, доля предзаполненных составила почти 543 тысячи.