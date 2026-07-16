В Красноуральске пьяный водитель сбил инспектора ДПС, который его остановил

Мужчина был пьян и решил сбить инспектора ДПС, который его остановил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуральске суд вынес приговор жителю Республики Башкортостан Айрату Мансурову, который сбил инспектора ДПС. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 февраля 2026 года. Осужденный, будучи пьяным, был остановлен инспектором в одном из переулков для проверки документов.

- Вместо выполнения законных требований сотрудника полиции, Мансуров, стремясь избежать административной ответственности, совершил наезд на инспектора и продолжил движение с потерпевшим на капоте. Его действиями полицейскому была причинена физическая боль, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде Айрат Мансуров свою вину полностью признал и раскаялся. Его признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В качестве наказания жителю Башкирии назначили один год принудительных работ с удержанием 10% заработка.

Кроме того, с него взыскали 363,8 тысячи рублей – стоимость автомобиля Mazda 3 2004 года выпуска, за рулем которого был осужденный на момент происшествия. Средства будут обращены в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.