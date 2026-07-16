Четверть жителей Екатеринбурга за год потратили свыше 100 тысяч рублей на помощь близким

Страхование способно закрыть множество рисков серьезных проблем с деньгами у близких Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый шестой (19%) житель Екатеринбурга за последний год потратил на помощь близким до 100 тысяч рублей, а каждый четвертый (26%) респондент превысил эту сумму. При этом 41% опрошенных финансово поддерживают родственников без каких-либо условий и лишь 4% ни при каких обстоятельствах не дают в долг. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) по результатам опроса 1693 россиян из городов-миллионников и в том числе Екатеринбурга.

Согласно результатам опроса, чаще всего в финансовой помощи нуждаются близкие друзья (35%) и родители (33%), каждый пятый респондент часто получает подобные просьбы от своих детей, еще 10% – от братьев и сестер. Свыше трети (43%) всех опрошенных при этом готовы поделиться бюджетом безвозмездно, 23% – в долг на неопределенное время, столько же – предложат помощь только при условии, что деньги будут возвращены в обозначенный срок. Свыше половины (52%) опрошенных готовы единоразово выделить на помощь близким не более 50 тыс. рублей, 20% – от 50 до 100 тыс. рублей, 3% – свыше 100 тыс. рублей, а каждый пятый согласен при необходимости отдать на это все свои накопления.

Лишь 8% екатеринбуржцев отказывали близким в финансовой поддержке за последние два года, почти четверти (23%) пришлось помочь родным 1–2 раза, а 34% регулярно поддерживали деньгами друзей или родственников. Свыше половины (57%) из тех, кто все же выделял средства на помощь близким, за год потратили на это не более 50 тыс. рублей, каждый девятый (11%) – 50–100 тыс. рублей, еще 26% – от 100 тыс. рублей.

Екатеринбуржцы согласны помогать близким далеко не в каждой ситуации – свыше трети (36%) выделят сумму из своего бюджета только в том случае, если поймут, что человек действительно не справится с проблемой без их участия, а 16% готовы помочь исключительно в ситуации, которая угрожает жизни и здоровью родных. Кроме того, 71% всех респондентов категорически не желают помогать с решением проблем, связанных с азартными играми или другими зависимостями, 48% откажут должникам, которые уже брали, но так и не вернули деньги, еще 46% – если человек просит деньги лишь для того, чтобы сохранить привычный уровень комфорта.

- Страхование способно закрыть множество рисков серьезных проблем с деньгами у близких, от полиса онкострахования для родителей-пенсионеров (такая программа стоит от 2 тыс. рублей в год) до страхования ребенка-спортсмена от несчастных случаев. Самая банальная причина срочного поиска денег - неожиданный диагноз или травма, с суммами на лечение не из тех, что можно за неделю собрать по знакомым, - комментирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Опрос проведен в июне 2026 года методом онлайн-анкетирования среди 1693 россиян из городов-миллионников