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НовостиОбщество16 июля 2026 9:31

Психолог Миллер назвала универсальный способ знакомства

Главное - начать общение с уместного комплимента
Лев ИСТОМИН
Общение лучше начать с уместного комплимента

Общение лучше начать с уместного комплимента

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шансы на успешное знакомство увеличиваются, если сделать комплимент мужчине по поводу его рабочих навыков, или женщине в социальных сетях по поводу ее фото из отпуска. Об этом изданию «Абзац» рассказала психолог Александра Миллер.

По словам спикера, для человека важно, когда ему демонстрируют его социальную значимость, когда собеседник способен разглядеть его ценность, подобрать для этого нужные слова.

- Вполне допустимо хвалить достижения, увлечения, какие-то персональные качества, - говорит Александра Миллер.

При этом, поверхностные слова похвалы наоборот могут отпугнуть потенциального собеседника. Поэтому банальных комплиментов делать не стоит.