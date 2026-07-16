В Нижнем Тагиле продают старинный особняк

Сейчас особняк нуждается в капитальном ремонте. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле на аукционе продают старинный купеческий особняк 19 века. Объект культурного наследия находится в центре города по адресу: улица Карла Маркса, 5А. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

За 5,9 миллиона рублей новый владелец получит двухэтажное здание площадью 677 «квадратов» на участке в 0,09 га. Здесь можно открыть заведение общепита или же офисы.

Заявки принимают до 7 сентября на портале ДОМ.РФ, торги проведут 11 сентября 2026 года. Новый собственник должен будет отреставрировать объект, сохранив его исторический облик, а также содержать в надлежащем состоянии.

В 19 веке усадьба принадлежала купцам Злоказовым, тут размещались склады и представительства, а позже - контора торгового дома. В советские годы тут были размещены в разное время жилые помещения, магазины, а также пивная. С 1939 года в здании размещался учительский институт.