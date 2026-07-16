На Ямале стабилизировали ситуацию с лесными пожарами

В лесах Ямала стабилизировалась ситуация с пожарами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе отменили режим ЧС в лесах, так как ситуацию с природными пожарами удалось стабилизировать. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Пожары на протяжении нескольких недель тушили силами специалистов МЧС, «Ямалспаса», Авиалесохраны и авиакомпании «Ямал», а также представителями других служб.

Огонь не задел населенные пункты и инфраструктурные объекты. При этом, сейчас в ЯНАО продолжает действовать особый противопожарный режим. Ситуацию мониторят в ежедневном режиме.