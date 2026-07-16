На Среднем Урале резко подешевели огурцы и помидоры

Огурцы и помидоры резко подешевели за прошедшую неделю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю изменились цены на продукты. Так, подешевели большинство овощей. Например, стоимость огурцов снизилась сразу 7,2% до 115 рублей за килограмм. Такой статистикой на 13 июля поделились в Свердловскстате.

Снижение цены коснулось и помидоров. Килограмм стал стоить в среднем 209 рублей – на 4,1% дешевле, чем неделей ранее. Почти на 2% до 75 рублей подешевел картофель.

Некоторые овощи, наоборот, прибавили в цене. Так, больше всего за неделю подорожал лук – сразу на 4,36% почти до 68 рублей за килограмм. Стоимость моркови увеличилась на 1% и составила чуть больше 75 рублей. Почти на 1% подорожала капуста. Килограмм можно купить в среднем за 61,4 рубля.

Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Его стоимость теперь составляет 77 рублей. Соль выросла в цене на 1,5%, как и рис.