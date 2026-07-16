До 20% годовых. УБРиР обновил линейку вкладов

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 15 июля предложил клиентам новые вклады и упростил условия открытия вклада «Доходный дуэт», гарантирующего 20% годовых.

Новым клиентам доступны акционные вклады «Удачный момент» и «Удачный момент онлайн» на срок 150 дней с возможностью пролонгации. Годовая ставка по этим вкладам достигает 13,28% годовых с учётом капитализации процентов и бонусной ставки 2% при подключении подписки «Доход+». Минимальная гарантированная ставка — 11% годовых. Вклады будут доступны к открытию с 15 июля по 2 сентября 2026 года. Открыть вклад смогут клиенты, у которых в период с 15 апреля по 14 июля не было вклада и (или) накопительного счета, на которых остаток средств превышал бы 1000 рублей. Минимальная сумма открытия вклада онлайн (в приложении или интернет-банке) 1000 рублей, в отделении банка — 50 000 рублей. В первые 60 дней возможно пополнение вклада. Выплата процентов производится каждые 30 дней. Клиент может настроить зачисление процентов на карточный счет или на счет вклада для капитализации. В этом случае ему останется доступна сумма начисленных процентов для снятия. При досрочном изъятии вклада доходность будет пересчитана по ставке до востребования 0,01%.

Кроме того, на период с 15 июля по 2 сентября меняются условия оформления вклада «Доходный дуэт», по которому доходность достигает 20% годовых. Теперь клиентам не требуется наличие действующих счетов и вкладов в УБРиР. Вклад открывается одновременно с заключением договора страхования жизни по программе «Гармония финансов» предоставляемой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь». При заключении одного договора страхования жизни возможно заключение одного договора вклада «Доходный дуэт».

Вклад можно открыть только в отделениях банка. Минимальная сумма вклада «Доходный дуэт» составляет 50 000 рублей. Максимальный размер не ограничен, но сумма страховой премии не должна быть меньше суммы, размещенной на вкладе. Срок вклада 90 дней. Ставка — 20% годовых, выплата процентов производится после окончания срока действия договора путём зачисления на счёт вклада. Пополнение, частичное снятие или пролонгация не предусмотрены. В случае досрочного снятия доходность будет пересчитана по ставке до востребования 0,01%. При досрочном расторжении договора страхования процентная ставка по вкладу составит 10% годовых с первого числа следующего месяца.

Программа страхования жизни «Гармония финансов» относится к программам накопительного страхования жизни. Она рассчитана на 5 лет и среди ее преимуществ: гарантированная доходность, возможность указания получателя выплат в случае наступления страхового случая. Также средства, накопленные по данной страховой программе, не подлежат разделу и защищены от ареста при имущественных спорах.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно узнать на сайте банка.

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