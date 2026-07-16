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НовостиПроисшествия16 июля 2026 7:33

Поезд Владивосток - Москва изменил маршрут из-за ЧП в Пермском крае

Поезд Владивосток - Москва опаздывает на несколько часов из-за ЧП на ЖД
Лев ИСТОМИН
Поезд пустили по другой ветке в объезд из-за схода вагонов

Поезд пустили по другой ветке в объезд из-за схода вагонов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд Владивосток - Москва приедет в Пермь с опозданием на 10 часов из-за ЧП на железной дороге - в Прикамье несколько вагонов сошли с пути. Об этом со ссылкой на читатели пишет издание «ФедералПресс».

Пассажирка рассказывает, что состав выдвинулся из Екатеринбурга в 5 часов утра, 16 июля, но вскоре вернулся назад, так как эту ветку перекрыли. Поезд поехал в обход через Нижний Тагил.

Женщина отмечает, что всем пассажирам выдали воду, лапшу быстрого приготовления и печенье. В СвЖД информацию о задержке рейса подтверждают. Поезд действительно направляется в Пермь через Нижний Тагил. Пассажиры, которые едут в Кунгур, пересажены на другие составы.