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НовостиЭкономика16 июля 2026 7:13

Семь уральских муниципалитетов стали лучшими по финансовой грамотности

Специалисты оценили результаты работы более 70 муниципальных образований
Лев ИСТОМИН
В семи МО Урала грамотно управляют бюджетом

В семи МО Урала грамотно управляют бюджетом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь муниципалитетов Свердловской области стали лучшими по качеству финансового управления в прошлом года. В списке оказались Екатеринбург, Арамиль, Пелым, Староуткинск, Ачит, поселок Уральский и Таборинский район. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Всего оценивали более 70 муниципалитетов региона: семь стали лучшими, во второй категории - остальные 63 МО. Еще в трех МО качество финансового управления ниже среднего.

Специалисты Министерства финансов Свердловской области оценивали: исполнение бюджета и его планирование, управление муниципальным долгом, прозрачность управления казной и оказание муниципальных услуг. Кто оказался в конце списка - не уточняется.