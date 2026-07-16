Семь уральских муниципалитетов стали лучшими по финансовой грамотности

В семи МО Урала грамотно управляют бюджетом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь муниципалитетов Свердловской области стали лучшими по качеству финансового управления в прошлом года. В списке оказались Екатеринбург, Арамиль, Пелым, Староуткинск, Ачит, поселок Уральский и Таборинский район. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Всего оценивали более 70 муниципалитетов региона: семь стали лучшими, во второй категории - остальные 63 МО. Еще в трех МО качество финансового управления ниже среднего.

Специалисты Министерства финансов Свердловской области оценивали: исполнение бюджета и его планирование, управление муниципальным долгом, прозрачность управления казной и оказание муниципальных услуг. Кто оказался в конце списка - не уточняется.