В Североуральске до конца года построят 11 километров газовых сетей

За последние пять в Североуральске построили 18 километров газопроводов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Североуральске планируется построить 11 километров газовых сетей. Благодаря этому подключить к газу смогут жителей 24-х улиц, в том числе проживающих в микрорайоне Горный. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Сейчас здесь завершается строительство двух объектов газоснабжения. За пять лет в муниципалитете уже построено 18 километров газопроводов, заключено 302 договора на догазификацию, из которых 183 уже исполнены, - рассказали в департаменте.

Все работы по строительству новых газовых сетей планируется завершить до конца 2026 года.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер направил дополнительные 6,6 миллиарда рублей на программу социальной газификации до 2027 года. Теперь общий объем финансирования составляет 24,61 миллиарда рублей.