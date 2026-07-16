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НовостиПроисшествия16 июля 2026 6:46

В Серовском районе трассу перекрыли из-за подтопления

Из-за подтопления на трассе Серов — Еловка Новая — Подгарничный ограничили движение
Никита ПРИХОДЬКО
Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ограничении движения на трассе. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ограничении движения на трассе. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Серовском районе из-за разлива реки Турья подтопило трассу Серов — Еловка Новая — Подгарничный. В связи с этим, на 17-м километре автодороги ввели временное ограничение движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- На данном участке установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен». Объезд со стороны Серова отсутствует. Проезд к поселкам Ларьковка и Андриановичи в настоящий момент возможен только через Краснотурьинск, - пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом всех ограничений.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок трассы Урусово – Ленское – Жуковское в Туринском районе из-за подтопления. По данным МЧС на 16 июля, паводковая обстановка в Свердловской области остается довольно напряженной.