Врачи спасли свердловчанина от гигантской кисты, растворявшей его челюсть

Челюсть свердловчанина годами растворяла гигантская киста. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области врачи спасли 52-летнего мужчину от гигантской кисты, которая годами растворяла его челюсть. Уралец обратился к врачу, когда ему стало сложно открывать рот, а в области нижней челюсти появился дискомфорт.

- Компьютерная томография показала, что от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава распространилась гигантская киста. Однако мужчина и не подозревал, что ежеминутно рискует получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки на зубы, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как пояснила хирург медцентра «Бонум» Валерия Готлиб, внутренняя оболочка кисты вырабатывала жидкость, которая скапливалась внутри полости и создавала давление на костную ткань.

- Постепенно начинают сдавливаться мелкие сосуды, питающие кость, и костная ткань медленно рассасывается. Освободившееся пространство занимает киста, давление вновь увеличивается – так процесс повторяется снова и снова, - рассказала врач.

Как выяснилось, причиной образования кисты стал зуб мудрости. Для сохранения костной ткани челюсти пациента медикам пришлось проводить операцию. Без единого разреза им удалось очистить полость кисты и установить в ней специальную дренажную трубку, которая остановила накопление жидкости и устранила давление.

Так, свердловчанин смог снова жевать и говорить без помех. Спустя три месяца после операции у мужчины наблюдается рост новой кости. Как прогнозируют врачи, через 1,5-2 года ткань восстановится полностью.