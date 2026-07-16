Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода шести вагонов в Прикамье

Предварительно, причиной схода вагонов стал размыв земли. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Несколько поездов до Екатеринбурга задерживаются из-за схода с рельсов шести вагонов в Пермском крае. Инцидент произошел 16 июля на 1 566-м километре перегона Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги.

- Допущен сход с пути пяти груженых полувагонов и локомотива из состава грузового поезда №2314. По предварительным данным, причиной происшествия стал локальный размыв земляного полотна, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, из-за чего движение на участке временно остановлено.

Как пояснили в пресс-службе ФПК, поезда №72 «Санкт-Петербург – Екатеринбург», №2 «Москва – Владивосток» и №802 «Пермь – Екатеринбург» теперь поедут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Отмечается, что пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питанием на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш.