Городскую службу автопарковок обязали убрать незаконную свалку в Екатеринбурге

Прокуратура через суд обязала учреждение устранить свалку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура через суд запретила Городской службе автопарковок размещать отходы на территории карьера. Нарушение выявили в ходе проверки деятельности учреждения.

- Учреждение под видом рекультивационного материала принимало отходы производства и потребления, в том числе от сноса и разборки зданий, строительные отходы, порубочные остатки и иные, для заполнения тела карьерной выемки, то есть осуществляло фактическое захоронение отходов, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Однако закон запрещает захоронение отходов вне специально оборудованных для этого мест, включенных в госреестр. В связи с этим, природоохранная прокуратура подала иск с требованием признать подобную деятельность службы незаконной и запретить ее.

Суд полностью удовлетворил запрос ведомства. Так, Городской службе автопарковок запретили принимать и размещать отходы на земельных участках под видом рекультивации. Кроме того, учреждение обязали в течение месяца устранить свалку в карьере. Решение суда вступило в законную силу.