Суд оправдал свердловчанку, обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии

Следствие полагало, что девушка незаконно получила 290 тысяч в качестве выплат Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Красноуфимске суд оправдал местную жительницу Людмилу по делу о мошенничестве при получении выплат. Как полагало следствие, в феврале 2024 года девушка отчислилась из местного аграрного колледжа и не уведомила об этом отделение соцфонда.

- В результате, по версии обвинения, с марта 2024 по декабрь 2025 года она неправомерно получила на свой счет страховую пенсию по случаю потери кормильца и федеральную соцдоплату на общую сумму более 290 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Обвинение настаивало на том, что бывшая студентка умышленно не сообщила о своем отчислении, так как это является основанием для прекращения выплат.

Однако сама Людмила свою вину отрицала. По ее словам, пенсию ей назначили после смерти отца, а в августе 2023 года выплаты были приостановлены в связи с ее совершеннолетием. Тогда девушка вместе с матерью предоставила в соцфонд документы об очной форме обучения и снова начала получать пенсию.

- Подсудимая утверждала, что сотрудники пенсионного фонда не разъяснили ей обязанность уведомлять об отчислении, а подписываемые документы она не читала. В настоящее время она частично погашает образовавшуюся задолженность, - отметили в облсуде.

Суд решил, что доказательств вины девушки недостаточно. Так, Людмилу признали невиновной и оправдали. Отмечается, что за ней признано право на реабилитацию, то есть она может рассчитывать на возмещение имущественного и морального ущерба.

Иск соцфонда о взыскании полученных средств оставили без рассмотрения. Однако фонд все еще может потребовать возврата денег, подав гражданский иск.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.