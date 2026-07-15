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НовостиОбщество15 июля 2026 18:55

В Североуральске женщина взыскала 240 тысяч рублей за бракованные двери

Жительница Североуральска засудила продавца за бракованные двери
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловчанке помогли взыскать деньги за некачественные двери

Свердловчанке помогли взыскать деньги за некачественные двери

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Североуральска приобрела в магазине пять межкомнатных дверей и фурнитуру на 86,7 тысячи рублей. Когда их доставили, то покупательница заметила существенные недостатки. Текстура и цвет покрытия дверей были разными. К тому же, виднелись следы клея, отслоения и неровности. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Она обратилась к специалистам Североуральского консультационного пункта для потребителей. Они помогли свердловчанке составить претензию.

- Поскольку предприниматель отказалась удовлетворять требования в досудебном порядке, был составлен иск. Изучив материалы дела, судья Североуральского городского суда удовлетворил требования потребителя и взыскал с индивидуального предпринимателя Пелымской Л.А. 240 тысячи рублей. – сказано в сообщении.

В эту сумму вошла цена некачественного товара – 86, 7 тысячи рублей. Неустойка в размере 69, 3 тысячи рублей. Также женщине выплатили компенсацию морального вреда – 4, 5 тысячи рублей. Назначен и штраф за отказ добровольно разрешить вопрос - 80,3 тысячи рублей.