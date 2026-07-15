В Североуральске женщина взыскала 240 тысяч рублей за бракованные двери

Свердловчанке помогли взыскать деньги за некачественные двери Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Североуральска приобрела в магазине пять межкомнатных дверей и фурнитуру на 86,7 тысячи рублей. Когда их доставили, то покупательница заметила существенные недостатки. Текстура и цвет покрытия дверей были разными. К тому же, виднелись следы клея, отслоения и неровности. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Она обратилась к специалистам Североуральского консультационного пункта для потребителей. Они помогли свердловчанке составить претензию.

- Поскольку предприниматель отказалась удовлетворять требования в досудебном порядке, был составлен иск. Изучив материалы дела, судья Североуральского городского суда удовлетворил требования потребителя и взыскал с индивидуального предпринимателя Пелымской Л.А. 240 тысячи рублей. – сказано в сообщении.

В эту сумму вошла цена некачественного товара – 86, 7 тысячи рублей. Неустойка в размере 69, 3 тысячи рублей. Также женщине выплатили компенсацию морального вреда – 4, 5 тысячи рублей. Назначен и штраф за отказ добровольно разрешить вопрос - 80,3 тысячи рублей.