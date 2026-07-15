В Свердловской области на 170 квадратных метрах сгорел дом

В поселке Троицкий сгорел частный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля в поселке Троицкий на улице Горького вспыхнул пожар. Огнем было охвачено 170 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Уточняется, что в пожаре никто не пострадал.

- Повреждены кровля, чердачное перекрытие, стены, домашнее имущество частного жилого дома, сгорели надворные постройки. – рассказали в ведомстве.

С огнем на месте происшествия боролись 14 пожарных на четырех единицах техники. Также задействована дружина добровольческого объединения поселка. В 20:35 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Свердловское МЧС напоминает о правилах безопасности в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж электропроводки доверяйте только опытным специалистам.