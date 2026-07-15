В свердловском поселке пожар унес жизнь человека

В Свердловской области пожар унес жизнь человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июля произошел пожар в поселке Юшала. На улице Войкова вспыхнул частный дом, а также сарай. Огнем было охвачено 134 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- В результате пожара погиб один человек, - рассказали в ведомстве. – На месте происшествия работали 11 пожарных на четырех единицах техники.

В 18:45 специалисты завершили проливку, а также разбор сгоревших конструкций. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.

Свердловские спасатели напоминают о правилах безопасности в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте в режиме ожидания электроприборы. Ремонт и монтаж проводки доверяйте квалифицированным специалистам.