В Уральский федеральный университет поступают более 36 тысяч человек

Абитуриенты подали свыше 36 тысяч заявлений в УрФУ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уральский федеральный университет поступило более 36 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба УрФУ на 15 июля.

- По количеству заявлений в лидерах инженерные программы - институт радиоэлектроники и информационных технологий. На программу «Информатика и вычислительная техника» подано более 3 тысяч заявлений, на «Безопасность компьютерных систем» и «Программная инженерия» — по 2,8 тысячи на каждую. Значительный поток заявлений наблюдается на направлении «Строительство», - рассказали в вузе.

На социально-гуманитарных и экономических направлениях лидируют Уральский гуманитарный институт, а также институт экономики и управления. Наиболее высокий конкурс на направление «Перевод и межкультурная коммуникация». На семь бюджетных мест претендуют 1557 человек.