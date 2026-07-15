Свердловские власти рассказали, как ликвидируют последствия паводка

Последствия паводка ликвидируют в городах Свердловской области. Фото: личная страница Николая Юдина Во «ВКонтакте»

На Среднем Урале продолжаются ливни. В регионе локально ведутся работы по восстановлению последствий паводка. Специалисты круглосуточно отслеживают гидрологическую обстановку. Также развернуты пункты временного размещения, работают спасатели и добровольцы. В Департаменте информполитики Свердловской области рассказали, как восстанавливают территории после паводка.

- В селе Балакино восстановлен проезд по улице Первомайской, ведется подсыпка дорог. В Новой Башкарке восстановлен мост, идет укладка дороги. Отремонтирован размытый отрезок дороги на улице Ленина в селе Малая Лая, - сказано в сообщении. - В деревню Маркова привезены стройматериалы. Восстанавливают мост, ведущий на улицу Крупской. Также ремонтируют дороги, ведущие в село Покровское и поселок Молодежный.

В Нижнем Тагиле вывозят мусор из коллективных садов, которые были подтоплены. Подъездные пути отсыпают щебнем. Собственникам участков помогут с дровами, чтобы они просушили дачные домики и вещи.

В Сухом Логу подсыпали грунт по краям реки, чтобы предотвратить размыв берегов. В Реже с плотины водохранилища сбросили воду. Для бесперебойной работы сооружения задействованы четыре катера. Они убирают бревна и мусор.

Уточняется, что подтопление отступает в Пышминском муниципальном округе. Специалисты откачивают воду из частных и многоквартирных домов. Энергетики восстанавливают подачу света. В деревне Катарач восстанавливают пешеходный мост.