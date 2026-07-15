На Урале восьмилетняя девочка угодила под колеса легковушки

Восьмилетняя школьница пострадала в аварии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Байкалово 14 июля произошла авария на улице Мальгина. В районе дома №94 водитель «Лады Калины» не пропустила девочку-пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Восьмилетняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы. Девочку поместили в хирургическое отделение центральной районной больницы Байкалово, - сказано в сообщении.

Инспекторы установили, что девочка возвращалась домой из детского лагеря. Ее мама находилась в этот момент дома. Она пришла на место аварии. Однако женщина изначально не обнаружила у дочери видимых травм. Обращаться за медпомощью они не стали. Но после сна девочка ощутила головную боль. Поэтому ее все же увезли в больницу.

Были опрошены очевидцы дорожного инцидента. По факту аварии проводится проверка.