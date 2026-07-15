На Урале два брата угодили в изолятор за пьяную езду на мопеде

На Урале двух братьев отправили в изолятор Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуральске двум братьям назначили административный арест. Причиной тому послужило управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у мужчин не было водительских прав. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что 14 июня на улице Центральной сотрудники Госавтоинспекции остановили 19-летнего Николая. У мужчины была неустойчивая походка. Проверка на алкотестере показала опьянение - 0,702 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе. Во время составления протокола к автоинспекторам подошел 20-летний брат уральца Алексей.

- Мужчина был примерно в таком же состоянии. Однако, невзирая на опьянение и отсутствие прав, молодой человек забрал у брата мопед и пытался уехать. Ему помешали инспекторы. Тогда они проверили на алкотестере Алексея. Зафиксировано 0,928 миллиграмм на литр абсолютного этилового спирта. Прав на управление транспортным средством у Алексея также никогда не было, - рассказали в инстанции.

Мировой судья Красноуральского судебного района рассмотрел материалы дел. Учитывался характер административного правонарушения, степень вины братьев. Также рассматривалась их характеристика. По итогу каждому из братьев назначили по 10 суток административного ареста.